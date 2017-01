Tre milioni di posti di lavoro verdi

17:36 - Il settore legato all'ambiente crea occupazione e i numeri sono impressionanti. Nel 2012 ci sono state tre milioni di assunzioni nell'economia verde. A dare i numeri dell'economia verde in Italia è il rapporto "Green Italy 2013. Nutrire il futuro", redatto da Unioncamere e dalla Fondazione Symbola, presieduta da Ermete Relacci.

Contro la crisi si investe sull'ambiente - In base al report sono 328 mila le imprese, pari al 22% del totale, che contro la crisi dal 2008 a oggi hanno investito o stanno investendo per ridurre l'impatto ambientale e risparmiare energia. Da queste aziende quest'anno arriverà il 38% di tutte le assunzioni programmate nell'industria e nei servizi: 216.500 su un totale di 563.400.



I posti di lavoro verdi, secondo le previsioni, copriranno addirittura il 61,2% di tutte le assunzioni destinate alle attività di ricerca e sviluppo in Italia. E il 42% del totale delle assunzioni under 30 programmate quest'anno verrà fatto proprio da quel 22% di aziende che fanno investimenti green.