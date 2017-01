Test di auto green a Ecomondo

19:06 - Provare i veicoli a basse emissioni più recenti sarà possibile durante la fiera Ecomondo, dal 6 al 9 novembre a Rimini Fiera. Ci sarà la possibilità di accreditarsi per i test drive dei mezzi messi a disposizione dalle case automobilistiche.

Prenotazione online - Chi vuole assicurarsi da subito una prova a bordo del mezzo prescelto può farlo nella sezione dedicata del sito www.h2rexpo.it/.



Tutti i giorni dalle 9 alle 17 e30 (sabato 9 novembre fino alle ore 16.30) gli istruttori professionisti della scuola di pilotaggio Driveevent accompagneranno gli ospiti (pubblico, espositori e giornalisti) a bordo. I percorsi su strada sono di circa 15 minuti appositamente studiati per testare al meglio le peculiarità del mezzo, sia nel traffico cittadino che in leggere pendenze fino a rettilinei dove sarà possibile assaporarne l’accelerazione, sempre nel rispetto della sicurezza.



Dal sito H2R è già in funzione l’agenda dei test drive. Un appuntamento utile per toccare con mano i risultati e le potenzialità della ricerca automobilistica in tema di sostenibilità dello sviluppo.