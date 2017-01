Tanzania, "Si spari sui bracconieri"

18:11 - Sparare per uccidere e perfino giustiziare i colpevoli sul posto: è quanto chiede di fare ai ranger dei parchi naturali il ministro delle risorse naturali e del turismo della Tanzania, Khamis Kagasheki, contro i bracconieri che uccidono gli elefanti. Secondo Kagasheki, la violenza dei responsabili del traffico illecito di avorio è tale da richiedere una risposta altrettanto dura, una "lotta senza quartiere".

Occhio per occhio - Parlando ad una conferenza sulla protezione dei pachidermi, il ministro ha chiesto pene più severe per le persone coinvolte nel bracconaggio, suggerendo addirittura la loro fucilazione.



"Non uccidono solo animali" - Kagasheki, secondo quanto riportato dal Tanzania Daily News, ha detto: "Sono consapevole del fatto che alcuni presunti attivisti per i diritti umani faranno un putiferio sostenendo che anche i bracconieri hanno diritto di essere processati nei tribunali, come ogni persona. Però, diciamocelo, i bracconieri non solo uccidono gli animali selvatici, ma non esitano neanche a sparare sulle persone innocenti".



Proposta shock - L'opinione pubblica si è spaccata. Secondo alcuni gruppi ambientalisti infatti una tale mossa potrebbe essere controproducente e portare ad un'escalation della violenza dei bracconieri: già negli ultimi dieci anni in tutti i parchi naturali dell'Africa sono state uccise più di 1.000 guardie forestali. Wwf e altre organizzazioni fanno notare inoltre che spesso il bracconaggio è figlio della povertà e quindi non va risolto con mezzi repressivi.



Estinzione grandi mammiferi tra 12 anni - In Tanzania si calcola che gli elefanti siano circa 70/80mila, un quarto della intera popolazione africana. Il bracconaggio è arrivato a livelli allarmanti nel Paese e in quelli vicini: solo lo scorso anno sono stati uccisi nel continente circa 36mila elefanti. A questo ritmo, stimano gli esperti, si potrebbe arrivare all'estinzione dei grandi mammiferi entro 12 anni.