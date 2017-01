Smog addio con la bici fotosintetica che ripulisce l'aria

17:21 - La scelta della bici può diventare ancora più green grazie a una due ruote che purifica l'aria. Il progetto è nato dalla mente di un gruppo di designer di Bangkok della Lightfog Creative & Design. La bicicletta fagocita anidride carbonica, particolato e altre sostanze inquinanti mentre restituisce ossigeno, ripulendo l'atmosfera, un po' come fanno le piante con la fotosintesi.

Fotosintesi su due ruote - Non è ancora stato realizzato un prototipo ma l'idea è già stata premiata con un Red Dot award. Molti dettagli tecnici non sono stati forniti ma il telaio stesso convertirà la luce solare in energia per alimentare la batteria che produrrà ossigeno. Sarà piazzato un filtro nel manubrio che assorbirà il particolato e rilascerà l'aria depurata davanti al ciclista. La bici, inoltre, sarà in grado di compiere la sua zione di "pulizia" anche da parcheggiata, utilizzando la potenza della batteria.