Si impara meglio nelle scuole green

Studiare in scuole green migliora il rendimento scolastico. Lo afferma il Green Building Council australiano, che ha pubblicato un report sull'incidenza che ha una corretta progettazione degli istituti scolastici sull'apprendimento degli alunni. Il rapporto raccoglie i risultati di diversi studi scientifici.

Si impara (e insegna) meglio - Fra gli elementi che influiscono maggiormente, una buona climatizzazione degli ambienti e una corretta illuminazione. A migliorare è la salute di alunni e insegnanti per il 41,5%, mentre incide sull'apprendimento (verificato attraverso i risultati ottenuti nei classici test scolastici) per un 25%. In particolare, gli studenti che godono di una buona illuminazione naturale nelle proprie classi aumentano del 20% le proprie performance matematiche, mentre del 26% nella capacità di lettura.