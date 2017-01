Sì alla plastica frutto di riciclo nei contenitori per gli alimenti

18:00 - Dal 20 dicembre la plastica riciclata potrà essere utilizzata anche come contenitore di alimenti. Sarà possibile grazie al nuovo pacchetto decreti per l'Ambiente varato dal governo Letta. Assorimap, l'associazione dei riciclatori indipendenti delle materie plastiche, fa sapere che è autorizzata la produzione di vaschette per alimenti utilizzando R-PET (polietilentereftalato riciclato).

Con alcune restrizioni - Il materiale di riciclo potrà andare a diretto contatto con gli alimenti, nei limiti del 50% del materiale impiegato e rispettando una serie di requisiti. Corrado Dentis, presidente di Assorimap, spiega: “L'importante via libera è il frutto della collaborazione con il ministero della Salute che nel 2010 aveva già modificato la disciplina degli imballaggi per alimenti riferita ai contenitori di acque minerali. La modifica normativa aveva consentito l'utilizzo di R-PET per la produzione di bottiglie per l'acqua minerale naturale".