Sì agli eco gesti ma low cost

17:24 - Gli italiani preferiscono i prodotti amici dell'ambiente. A patto, però, di non dover sborsare troppo. Coerenti con questa linea, gli abitanti del Belpaese preferiscono compiere eco gesti low cost. Questi dati emergono da una ricerca condotta da Gfk Eurisko su un campione di 800 responsabili acquisti con età superiore ai 18 anni.

L'indagine - Secondo l’indagine la maggioranza degli intervistati preferisce, nonostante la crisi, scegliere prodotti attenti al rispetto dell’ambiente. Per gli intervistati però il rispetto della natura e il risparmio non sono molto compatibili: infatti per il 42% stare attenti all’impatto ambientale costa di più, per il 23% sono due cose indipendenti, soltanto per il 35% stare attenti all’impatto ambientale vuol dire risparmiare.



Dalla ricerca emergono le 6 eco-azioni più praticate

1. Fare la raccolta differenziata: è il gesto più attuato, lo compie il 57% degli intervistati

2. Evitare di sprecare carta: il risparmio di questo materiale si piazza al secondo posto (36%)

3. Usare prodotti che riducono gli scarti: il 33% degli intervistati afferma di avere un occhio di attenzione all’impatto dei prodotti acquistati

4. Usare prodotti totalmente o almeno in parte riciclabili: il 26% è anche attento all’acquisto di prodotti rispettosi dell’ambiente con componenti riciclabili

5. Usare carta riciclata: il 25% la usa per evitare sprechi superflui

6. Pensare a differenti destinazioni d’uso delle confezioni dei prodotti, prima di buttarle. Per il 24% del campione il riciclo creativo è un gesto vincente



Gli italiani sono fautori dell’innovazione, che applicata ai beni di consumo potrebbe essere da stimolo ai consumi, il 79% crede che sia portatrice di risparmio, efficienza e miglioramenti a loro beneficio e l’81% sarebbe addirittura disposto a spendere di più per acquistare un prodotto innovativo, alcuni valutando di volta in volta in funzione della spesa del giorno, altri valutando il valore aggiunto offerto dal prodotto.