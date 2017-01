Professioni green in crescita

19:00 - Boom delle nuove professioni verdi e della tutela del made in Italy: dal vino alle biotecnologie, passando per il cibo sano, sono tante le offerte per un settore -quello green- che non conosce flessioni. Nel solo comparto agricolo-forestale nel primo trimestre del 2013 c'è stato un aumento di occupazione del 9% per gli under 35.

Crescita occupazionale - Bene anche in altri ambiti, nel ramo enologico l'occupazione è salita del 2,6% e sei nuovi esperti di vino su dieci vengono occupati a soli tre mesi dalla laurea. L'industria alimentare, impiega 60mila addetti per la sicurezza dei cibi con numeri in aumento. Sono 175 le imprese che operano nel settore del farmaco biotech con circa 6.800 occupati nel settore ricerca e sviluppo.



Aumenta la formazione specifica - Per questo sono sempre più numerose le università che offrono una formazione ad hoc. Il Dipartimento per l'Innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali dell'Università degli studi della Tuscia (Viterbo), ad esempio, ha istituito cinque corsi di laurea. Si tratta di corsi che, a quattro anni dalla loro istituzione- secondo quanto riferisce il Dibaf, stanno realizzando un alto tasso di occupazione: un laureato su due trova infatti lavoro entro l'anno del conseguimento della laurea.