Piante senza segreti con smartphone

18:00 - "Mamma che pianta è questa?" Per evitare figuracce con i più piccoli o per millantare conoscenze botaniche con gli amici, a Collegno, in provincia di Torino, hanno pensato di mettere il codice Qr alle piante. Così, smartphone alla mano, si potrà imparare qualcosa di più della flora del parco cittadino.

Carta d'identità verde - Il tutto è reso possibile è una app curata dal Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati della Provincia di Torino e Valle D'Aosta. Il progetto conta più di 4mila arbusti dotati di una carta d'identità digitale. Inoltre, grazie a un modello matematico è possibile conoscere in tempo reale la CO2 compensata dal patrimonio verde.



La prima volta in Italia - Lorenzo Benanti, presidente del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, ha spiegato: "È un progetto mai sperimentato prima in Italia che pone il Piemonte come esempio di buone pratiche. Attraverso quest'applicazione il comune potrà non solo effettuare il censimento del proprio patrimonio arboreo, ma anche gestirlo sulla base delle rilevazioni effettuate ottimizzando i costi dovuti alla burocrazia".