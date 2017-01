Parigi-Italia, nuove rotte per voli più brevi e green

17:22 - Ridurre le tratte aeree per voli più rapidi e minori emissioni di anidride carbonica. I primi test del progetto We Free (Weekend free route for environmental efficiency) hanno diminuito di sei minuti i voli da Parigi all'Italia e consentito di risparmiare 200 chili di carburante. L'iniziativa è nata dalla collaborazione fra le società per l'assistenza al volo Enav, Skyguide e Dsna e le compagnie aeree Alitalia e Air France.

Dalla Francia all'Italia - Il progetto ha l'obiettivo di studiare e utilizzare rotte dirette per i voli dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle verso otto destinazioni italiane (Roma Fiumicino, Milano Linate, Venezia Tessera, Torino Caselle, Verona Villafranca, Genova, Bologna e Pisa). Il piano è stato sviluppato nell'ambito dell'iniziativa Sesar (Single European Sky ATM Research), lanciata dalla Commissione Europea con l'obiettivo di realizzazione di un nuovo sistema di gestione del traffico aereo omogeneo per tutti i Paesi dell'Unione europea. L'obiettivo è aumentare l'efficienza del sistema di gestione del traffico aereo nell'area di massima densità di voli al mondo, con punte di oltre 33mila aeromobili al giorno.



Ottimi esiti dai test - Sperimentate nei fine settimana del 16 e 17 novembre e 23 e 24 novembre, le nuove rotte hanno permesso di percorrere fino a 35 miglia nautiche in meno, con un risparmio di circa 200 chilogrammi di carburante e una conseguente riduzione di emissioni pari a 600 chilogrammi di CO2. L'Enav sottolinea: "Un risultato complessivo di rilievo considerando che per il solo Parigi-Roma ci sono dieci collegamenti al giorno".



Massimo Garbini, amministratore unico dell'Enav, ha detto: "La riforma porterà dei benefici di valore assoluto a tutto il sistema trasporto aereo sia in termini di efficienza economica che di rispetto per l'ambiente. Peraltro, l'Enav, già dal 2008, ha attuato un piano di ristrutturazione dello proprio spazio aereo grazie al quale i vettori hanno risparmiato carburante per oltre 60 milioni di euro".