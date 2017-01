Nudi nel piatto per dire no alla carne

08:06 - "Quanta crudeltà sei capace di mandare giù?". Questo lo slogan di una protesta di un gruppo animalista che ha organizzato la sua manifestazione in pieno centro a Barcellona nella giornata dedicata ai vegetariani. Due attivisti degli Animaturalis si sono sdraiati, nudi, su un piatto gigantesco, con tanto di posate accanto e con un rivolo di liquido rosso che usciva dalla "portata". Per dire no al consumo di carne.