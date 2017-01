Mobilità al 100% elettrica, dà il buon esempio il piccolo Bhutan

18:48 - A raggiungere il traguardo del 100% di mobilità elettrica sarà Thimphu, la capitale del Bhutan. Proprio lì, sulla catena dell'Himalaya, tra India e Cina. Lo ha annunciato il primo ministro Tshering Tobgay. La svolta riguarderà dapprima i veicoli governativi e successivamente si estenderà a taxi e e auto private, sostituiti con veicoli a emissioni zero assemblati localmente.

"Un esempio da seguire" - Secondo quanto riportato dal Financial Times, il premier Tobgay ha dichiarato "Questo governo vuole trasformare Thimphu in un esempio da seguire per quanto riguarda la mobilità elettrica. Crediamo di avere i giusti requisiti".



Il Bhutan produce annualmente circa 2 miliardi di KWh con l'energia idroelettrica, di cui la maggior parte vengono esportati in India per acquistare combustibili fossili. Thimphu, con una popolazione di 120mila abitanti e un basso costo dell'elettricità è il luogo ideale per un progetto come questo.



I percorsi sono brevi e gli spostamenti dei residenti dipendono in larga parte da una flotta di 3.500 piccoli taxi. Quindi, l'introduzione di qualche centinaio di veicoli elettrici avrebbe un impatto immediato, impossibile da ottenere nelle tradizionali metropoli.



Lo stesso premier Tobgay ha dichiarato: "Metti duemila di questi veicoli a Thimphu e improvvisamente diventa una città elettrica".