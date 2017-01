Meno smog in città ma troppo cemento

17:25 - L'aria che si respira nelle città italiane è leggermente migliorata, ma rimangono situazioni critiche, con continui superamenti dei limiti di pm10 e biossido di azoto soprattutto al centro-nord, in Campania e in Sicilia. Punto critico è il consumo di suolo, con la cementificazione che "mangia" ettari su ettari di territorio al giorno. Lo afferma il "Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano" presentato dall'Ispra.

Emissioni diminuite - Tra il Duemila e il 2010, c'è stata una diminuzione del 37% delle emissioni di pm10 nel totale del campione, e anche per il biossido di azoto il trend è in lieve diminuzione.



Nel rapporto si legge: "In tutte le città considerate tranne Livorno. Nel 2011 le concentrazioni medie di pm10 sono state superiori al valore soglia consigliato dall'Oms, e in 6 centri abitati del bacino padano i valori hanno superato la soglia annuale prevista dalla normativa".



La lista delle città più inquinate da questo punto di vista, che vede Roma, Taranto, Milano, Napoli e Torino ai primi posti, riflette quella della circolazione delle auto. Se nelle otto metropoli considerate, con l'eccezione di Roma, le immatricolazioni sono in calo, i valori assoluti restano alti. La capitale è la città con il maggior numero di auto, 1,6 milioni, quasi il triplo delle seicentomila di Milano, che è seguita da Napoli con 500mila e Torino con 450mila.



Roma perde 5 ettari al giorno - Le città italiane sono sempre più cementificate, con Napoli e Milano che hanno ormai consumato il 60% del territorio. Le 51 aree comunali monitorate hanno cementificato 220mila ettari di territorio, quasi 35mila solo a Roma, con 5 ettari di nuovo territorio perso ogni giorno.



Fra i capoluoghi anche Torino e Pescara superano la soglia del 50% di suolo consumato. Trento mostra i valori più alti di verde pubblico, mentre Messina, Venezia e Cagliari sono le città con le quote più alte di territorio protetto.



A mitigare un po' le immagini grigie che contraddistinguono le città è la presenza di uccelli alloctoni, di cui per la prima volta è stato fatto un censimento. A prevalere nei 27 centri urbani censiti sono i pappagalli, soprattutto i parrocchetti, ma altre specie avvistate sono l'anatra mandarina, il cigno nero e l'amazzone fronteblu.