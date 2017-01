Londra, una super strada solo per bici

16:26 - Piste ciclabili non più relegate ai margini della carreggiata ma protagoniste della circolazione urbana. Un nuovo progetto realizzato dall'archistar Norman Foster per la città di Londra prevede una rete di dieci strade riservate alle biciclette, SkyCycle. Le vie saranno costruite sulle linee ferroviarie suburbane e articolate in tre piani.

Vietata alle auto - L'accesso sarà garantito da duecento punti. Il progetto prevede la costruzione di 221 km, la prima fase interesserà un tratto di poco più di 6 km per un costo stimato di 220 milioni di sterline. Gli sviluppatori del progetto sono gli studi Exterior Architecture, Foster + Partners e Space Syntax.



Sam Martin della Exterior Architecture ha detto: "SkyCycle concretizza l'utopia del pedalare senza autobus, auto e stress. Siamo entusiasti del fatto che la nostra idea possa rivoluzionare il modo di andare in bicicletta a Londra e, probabilmente, nel mondo".



L'associazione di ciclisti Ctc ha espresso, però, preoccupazione per l'esposizione al vento dei ciclisti, vista l'altezza, e per l'inclinazione delle rampe richiesta per raggiungere SkyCycle.