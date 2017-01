Le idee green del Natale 2013

18:04 - Oltre al rosso, anche il verde può essere il colore del Natale. A patto che nei giorni di festa il proprio spirito ambientalista non vada in vacanza. Tante le idee amiche dell'ecologia per celebrare questi giorni in armonia con la natura, dall'albero con le lucine alimentate dai cavoletti di Bruxelles al presepe "riciclato".

Le idee eco - I giovani scienziati della Big Bang UK Young Scientists and Engineers Fair hanno usato mille cavoletti di Bruxellesa mo' di batteria per illuminare le lucine a Led di un albero a Londra. Il Wwf ha battuto all'asta su Ebay dei pandini in cartapesta decorati dai vip per raccogliere fondi da destinare alla biodiversità. Lo slogan? “I regali inutili sono in via d'estinzione”.



Albero vero o finto? Quello autentico è più green rispetto a quello sintetico, secondo gli esperti di Pefc Italia, il sistema di certificazione per la gestione forestale sostenibile ma bisogna stare attenti allo smaltimento. Per non sbagliare, a Budapest, lo studio Hello Wood ha realizzato un albero con le slitte. Alla fine delle feste saranno donate ai bambini bisognosi. A Roma, invece, alla Città dell'Altra Economia, le lucine dell'albero di Natale sono alimentate dai passi dei visitatori, grazie a una speciale pedana con cristalli piezoelettrici.



Le cartoline di auguri più green sono quelle della Niko Niko, con un po' di terriccio e acqua diventano dei fiori. Presepe all'insegna del riciclo, quello esposto all'Acquario di Cattolica. E' stato realizzato dai bambini delle scuole primarie con i rifiuti trovati in spiaggia.