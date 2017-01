Le città europee respirano male

12:03 - Le polveri sottili si stanno riprendendo l'aria della nostra città. A lanciare l'allarme è l'Agenzia europea dell'ambiente (Aea) nel rapporto diffuso martedì 15 ottobre. Oltre il 90% degli europei che abitano nelle città respirano un livello troppo elevato di polveri ultrafini e ozono. Nel biennio 2009-2011 sono stati superati non solo le soglie dell'Ue, ma anche i limiti più severi imposti dall'Organizzazione mondiale della sanita'.



SUL PODIO DEGLI IRRESPIRABILI - Maglia nera all'Italia e alla Pianura Padana: sono 23 le città della penisola nei primi 30 posti della classifica europea. Record negativo per Padova che, sul fronte dell'ozono, con 104 giorni di superamenti nel 2011, seguita da Pavia, Reggio Emilia, Treviso e Parma, Verona e Varese.



SOLUZIONI ALL'ORIZZONTE - Per combattere le polveri killer, il commissario europeo all'ambiente, Janez Potocnik, si dice "pronto a rispondere all'emergenza con l'arrivo di nuove regole entro l'anno". Ancora oggi il tumore del polmone rappresenta la prima causa di morte nei Paesi industrializzati.