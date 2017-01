La svolta "green" di Google

14:33 - “Sheparding the wind”, guidare il vento. Continua il percorso ambientalista di Google. Il colosso statunitense di Mountain View ha, infatti, acquistato l'impianto eolico (da 240 Megawatt ) di Happy Hereford in Texas.

L’obiettivo è quello di riuscire a coprire l’intero fabbisogno energetico dell’azienda con fonti rinnovabili. Un progetto virtuoso per riconciliarsi con madre natura e azzerare le emissioni di CO2 generate dai server dell'azienda. Attraverso questo nuovo accordo, Google potrà ora alimentare circa 170.000 famiglie. L'impianto si prevede inizi la sua produzione entro fine 2014.

“Nonostante la struttura del mercato non permetta di consumare direttamente l'energia rinnovabile prodotta dal parco eolico”, spiega la grande azienda del web, “l'impatto sulla nostra impronta ecologica e la quantità di energia rinnovabile utilizzata dalla nostra rete, saranno di entità pari a quanto sarebbe potuto accadere se l'uso diretto fosse stato possibile".