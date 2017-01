La pausa caffè diventa ecologica

17:38 - Arrivano i compattatori che aiutano a fare la differenziata alla macchinetta del caffè. La soluzione è stata ideata dall'azienda Tritech e potrebbe ridurre notevolmente il peso ambientale del break davanti ai distributori automatici. La novità è stata presentata alla fiera Ecomondo in corso a Rimini.

Troppi rifiuti - Sì, perché la pausa caffè pesa sull'ambiente: in Italia nel 2011 sono stati usati circa 5 miliardi di bicchieri in plastica usa e getta solo nei distributori automatici di bevande. Ogni giorno, fuori dalla propria abitazione, ogni persona butta via più di 5 contenitori di bevande tra bottiglie in Pet, lattine, brick e bicchieri usa e getta.



Eco soluzione - Proprio per ridurre la quantità di rifiuti ed educare i cittadini a fare la raccolta differenziata in maniera corretta, la Tritech ha realizzato dei compattatori automatici singoli, per una raccolta differenziata precisa e immediata. Ogni materiale ha la sua macchina: c'è quella che tritura i bicchieri usa e getta (ne può contenere fino a 2500), quella che compatta le bottiglie di plastica (tra bottiglie lattine questa macchina arriva così a raccoglierne fino a 400), quella per il vetro e quella per la stoviglieria monouso pensata per le mense aziendali.



Il gesto "green" ti dà credito - Al momento del conferimento del rifiuto nella macchina, utilizzando la stessa chiavetta usata per i distributori automatici delle bevande, l'utente si vede riconosciuto un credito. Un sistema di cauzione che serve a incentivare la corretta differenziata.