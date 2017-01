La casa inquina più del Suv

18:25 - Da sempre bollati come nemici dell'ambiente, i Suv, in realtà inquinerebbero meno di un'abitazione. Un appartamento di 80 metri quadri è responsabile di più del doppio delle emissioni tossiche. E' quanto emerge dai dati Finlombarda, rielaborati e analizzati da Rete Irene, network di imprese specializzato in riqualificazione energetica, presentati al Politecnico milanese nel corso del convegno "Riqualificazione energetica a Milano: istruzioni per l'uso".

Emergenza edifici "spreconi" - Secondo la ricerca, in Lombardia la riqualificazione energetica si configura come una vera emergenza, con un milione e mezzo di abitazioni, in pratica una su due, che non ha mai subito interventi di manutenzione e quindi consuma e inquina molto più del normale. Inoltre, solo un edificio su 100 appartiene alla classe energetica A o A+, mentre una casa su due (il 51,6% degli edifici) è in ultima classe, la classe G.



Considerando tutte le abitazioni certificate dal 2007 a oggi, il fabbisogno energetico medio a Milano si attesta su un valore di 202,8 kWh/m2, da 1,5 a 3,5 volte in più rispetto a città come Berlino, Vienna o Parigi.



Una situazione da sanare visto che "la riqualificazione energetica - spiega Manuel Castoldi presidente di Rete Irene - consente non solo di salvaguardare l'ambiente, ma anche di risparmiare sulle bollette del riscaldamento e addirittura di incrementare il valore delle singole abitazioni".



Al consumo energetico è legato a doppio filo l'inquinamento: un appartamento di 80 metri quadri a Milano consuma in 12 mesi mediamente 20 metri cubi di combustibile per metro quadro (con un costo medio di circa 1.550 euro) e immette nell'atmosfera circa 3,6 tonnellate di CO2, il doppio di un Suv che circola in città percorrendo 10 mila chilometri l'anno (circa 1,7-2 ton di CO2). Sempre secondo i dati Finlombarda, le abitazioni residenziali che hanno più di 30 anni in Lombardia sono 3.300.000, oltre il 75% del totale, e di queste il 47% non ha mai subito interventi di manutenzione.