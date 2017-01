L'Università di Siena lancia una gara per il miglior tweet sul paesaggio

18:53 - Il racconto di un paesaggio si può racchiudere in 140 caratteri? Sì secondo l'Università di Siena che ha proposto un contest su Twitter in occasione della settimana Unesco per l'educazione allo sviluppo sostenibile, dal 18 al 24 novembre. Scrivendo #paesaggioedu o @Landscape_Edu si può partecipare alla prima mobilitazione social per la tutela dell'ambiente.

I due migliori tweet saranno premiati come "Miglior amico del @Paesaggio 2013". Singoli cittadini, scuole e studenti sono invitati a partecipare twittando interpretazioni, citazioni, opinioni personali, suggerimenti, link, foto, letture e altro ancora in tema di paesaggio. L'iniziativa #paesaggioedu, che ha il patrocinio dell'Unesco, è promossa in collaborazione con il Museo del paesaggio di Castelnuovo Berardenga e della Società di studi geografici di Firenze.