L'occupazione di domani è green

La leva per l'occupazione sarà la green economy. Ci scommettono gli esperti riuniti alla Mostra Convegno Expocomfort, manifestazione biennale nell'impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili. Secondo le previsioni realizzate dall'Unep da qui al 2020, i green jobs cresceranno di 250mila unità in Europa. A questi bisogna aggiungere, oltre un milione di posti di lavoro creati dalla white economy, relativa all'efficienza e riqualificazione energetica, alla climatizzazione e l'illuminazione.

Su cosa puntare - Secondo lo United nations environmental programme (Unep) si definiscono green jobs molteplici lavori diversi nel settore agricolo, manifatturiero, della ricerca e sviluppo, amministrativo e delle attività di servizio che contribuiscono a preservare e rafforzare la qualità dell'ambiente, a proteggere l'ecosistema e la biodiversità, a ridurre i consumi di energia, materiali e materie prime come l'acqua a minimizzare e a ridurre i processi di inquinamento dell'ambiente.



Lo sviluppo della green e white economy influenzerà l'occupazione sia con la creazione di nuove professionalità come l'esperto di gestione dell'energia, l'energy auditor e il certificatore energetico, che con l'adattamento di figure professionali esistenti che richiedono nuove qualifiche, come il frigorista e l'Installatore.