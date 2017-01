L'Alto Adige si scalda con gli scarti

18:38 - In Alto Adige 71 centrali di teleriscaldamento a biomassa approvvigionano le abitazioni con calore, 24 di esse anche di energia (di cui 13 prodotta esclusivamente da legno di provenienza locale). Il risparmio ottenuto è di 86 milioni di litri di gasolio che corrisponde ad una riduzione complessiva di CO2 di 245mila tonnellate.

Riscaldamento green - Questi impianti producono oltre 750 milioni kWh di calore, mentre le 24 centrali che producono anche energia hanno totalizzato una produzione di oltre 60 milioni kWh. La rete del teleriscaldamento in Alto Adige è di circa 788 chilometri di lunghezza e conta circa 15mila allacciamenti, un trend in costante incremento. Come sottolinea l'assessore competente Florian Mussner, le centrali contribuiscono in modo determinante a portare avanti una politica energetica all'insegna della sostenibilità ambientale che è il presupposto primario nel Piano clima 2050.