Juve, la maglia è un'ex bottiglietta

17:27 - La Juventus è campione di sostenibilità grazie alle maglie prodotte con il riciclo delle bottiglie in plastica. Quest'anno, la vecchia signora ha infatti deciso di indossare una maglietta a difesa della natura. Se la prima divisa Juventus resta la classica maglia a strisce bianche e nere, innovativo è invece il completo da trasferta "Away", per cui sono stati scelti il giallo e il blu, colori simbolo della città di Torino, già utilizzati negli anni '80.

Usando tredici bottigliette - Ciò che però contraddistingue la nuova eco-divisa è l'impegno dimostrato per limitare al minimo l'impatto ambientale.



Come riporta il sito "In a bottle", maglia e pantaloncini sono stati realizzati utilizzando 13 bottiglie di plastica riciclata, fuse in un filato che viene poi trasformato in poliestere riciclato. In questo modo, è stato ridotto il consumo di energia fino al 30% rispetto alla produzione del poliestere classico.



Inoltre, le maglie sono state progettate per tenere i calciatori più asciutti, più freschi e più comodi permettendo di mantenere una temperatura corporea ottimale, per prestazioni migliori sul campo.