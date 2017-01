Investire sui boschi alpini fa risparmiare fino a venti volte

18:53 - Impegnare fondi nelle foreste alpine non aiuta solo l'ambiente ma anche le casse dello Stato. Più costosi, infatti, gli interventi di protezione del territorio "tardivi", fino a venti volte di più di quelli preventivi. Spendere prima per risparmiare poi è la strategia vincente secondo il sottosegretario al ministero dell'Ambiente, Marco Flavio Cirillo.

Investimento smart - Il sottosegretario sostiene che dedicare fondi alle "foreste alpine per prevenire e contrastare il dissesto idrogeologico consente non solo di salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema, ma anche di ridurre i costi tra le 5 e 20 volte, a seconda delle diverse situazioni, rispetto a quelli che si dovrebbero sostenere per realizzare opere con funzione protettiva".



Il sottosegretario ha citato l'esempio della vicina Svizzera: "Sulle alpi svizzere, le foreste svolgono una funzione in termini di tutela della sicurezza del territorio comparabile a quella di infrastrutture il cui costo e manutenzione è stimato in 89 miliardi di euro".



L'esperto indica anche alcune misure da attuare: "E' necessario investire attraverso un maggiore monitoraggio e una gestione forestale attenta, in cui la manutenzione si integri con la valorizzazione turistica ed economica delle foreste". Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, l'area alpina è coperta per oltre il 40% (pari a 7,5 milioni di ettari) da foreste.