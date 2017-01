Installata in Belgio la turbina eolica offshore più grande del mondo

18:42 - Alstom ha completato l’installazione della più grande turbina eolica offshore mai installata nelle acque marine. Si trova al largo del porto di Ostenda, in Belgio. Grazie alle sue pale lunghe 73,50 metri, garantisce un rendimento migliore del 15% rispetto alle turbine offshore esistenti e sarà in grado di fornire energia elettrica equivalente al consumo di circa 5mila famiglie.

Come è stata montata - L’installazione permetterà di verificare come si comporta la macchina in mare aperto, ambiente per il quale è stata progettata e sviluppata. Una sottostruttura di 61 metri è stata installata su pilastri conficcati a una profondità di oltre 60 metri. E’ stata poi gradualmente montata la torre alta 78 metri. Nell’insieme, la navicella si erge a più di 100 metri sopra il livello del mare. La turbina eolica e la sua struttura di sostegno pesano 1.500 tonnellate.