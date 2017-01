Tgcom24 >

Green >

In Cina il "green roof" è realtà:<br>sul tetto di casa si coltiva il riso 20 novembre 2013 In Cina il "green roof" è realtà:

sul tetto di casa si coltiva il riso Peng Qiugen, contadino di Shaoxing, ha trasformato due anni fa il proprio terrazzo in un campo. E sui 120 metri quadrati di superficie è nata una risaia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:12 - Mentre in Occidente si fa un gran parlare delle "city farm" e dei "green roof" (rispettivamente le fattorie cittadine, per coltivare frutta e ortaggi nei fazzoletti di terra inutilizzati all'interno delle città, e le coltivazioni sui tetti delle case), in Cina queste novità green sono già diffuse. Come dimostra Peng Qiugen, contadino cinese di Shaoxing, che ha trasformato il tetto della sua casa in un campo due anni fa. E sui 120 metri quadrati di superficie coltiva il riso.