In California lo scuolabus è... elettrico

19:00 - Sarà sulle strade californiane entro il 2014 la prima flotta di scuolabus elettrici degli Stati Uniti. Si chiama SST-e ed è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Trans Tech Bus e la Motiv Power Systems. Questo veicolo porterà ogni giorno a scuola gli studenti del Kings Canyon Unified School District, nella San Joaquin Valley.

Meno CO2 e zero spese per il carburante - Per John Phraner di Trans Tech Bus, non ci guadagna solo l'ambiente : "Ogni scuolabus elettrico può far risparmiare alla scuola quasi 11 mila dollari".



Le batterie possono inoltre essere ricaricare al 50% in meno di un'ora, mentre una ricarica completa richiede otto ore. Ogni bus è munito di un sistema Gps che offre dati in tempo reale sul tragitto, la velocità e lo stato delle batterie e che permette l'accesso ai dati online.