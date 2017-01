Il primo elicottero a propulsione elettrica ha spiccato il volo

17:33 - Il primo elicottero a propulsione elettrica si è librato fino a 22 metri per pochi minuti all'interno di un hangar in Germania. Il prototipo si chiama VC200 Volocopter ed è stato messo a punto dal team E-volo. Potrebbe essere l'inizio di un nuovo modo di avvicinarsi al cielo senza inquinarlo, visto che questo tipo di veicolo non produce emissioni tossiche.

Due anni di sperimentazione - Secondo l'azienda produttrice, il test ha avuto un esito positivo. Adesso parte una nuova fase della sperimentazione, un progetto che durerà due anni e sarà portato avanti in collaborazione con le associazioni di aviazione tedesche. Durante questo periodo, saranno effettuati dei voli di prova su aree disabitate della nazione per mettere alla prova la sicurezza del veicolo.