Idroelettrico micro, il torrente ricarica lo smartphone

18:48 - L'idroelettrico diventa tascabile e può aiutare a ricaricare smartphone, torce elettriche e altri gadget elettronici. Una buona notizia per chi ha l'abitudine di andare in campeggio perché con Hydrobee, basta immergere il corpo galleggiante nell’acqua di un ruscello o di un fiume.

Come funziona - Una volta posizionato, in acqua, la forza della corrente mette in azione la turbina interna che genera elettricità poi immagazzinata in batterie ricaricabili. Ogni Hydrobee include anche un adattatore in gomma che permette di collegare il dispositivo direttamente a rubinetti e tubi da giardino. Il progetto sta raccogliendo fondi sul sito Kickstarter, le prime consegne sono previste per la primavera 2014.