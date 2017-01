I rifiuti elettrici diventano arte

17:55 - Parti di ferro da stiro, tergicristalli e motori elettrici possono diventare oggetti di design. Una selezione di opere del Museo del riciclo sarà presentata da Ecolight a Ecomondo, in programma a Rimini Fiere dal 6 al 9 novembre.

I rifiuti elettrici sotto un'altra luce - Una vetrina per il progetto virtuale del consorzio nazionale Ecolight, uno dei maggiori sistemi collettivi per la gestione dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), che ha preso corpo diventando uno spazio fisico dove poter vedere, sentire e "toccare con mano" alcune opere realizzate con l'utilizzo dei rifiuti.



Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecolight, spiega: “L'arte realizzata con rifiuti vuole così essere da stimolo affinché anche la quotidiana pratica del riciclo possa essere percepita non solo come un gesto rispettoso dell'ambiente ma, anche, come una particolare forma d'arte".



Nato nel febbraio 2010, il sito del museo del riciclo è dedicato agli artisti che operano utilizzando materiali di scarto. Sono visibili circa 500 opere realizzate da un centinaio di artisti.