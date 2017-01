I coralli si difendono dal caldo col gas

18:08 - I coralli sono più resilienti di quanto finora creduto ai rischi ambientali. E la loro arma segreta di difesa ha un cattivo odore. Almeno in base a uno studio dell'Istituto australiano di scienze marine pubblicato su Nature.

Puzza salutare - L'antiossidante che funge da scudo è un gas solforoso, che mantiene i coralli freschi quando le temperature dell'acqua aumentano, aiutandoli a regolare l'ambiente circostante.



La specialista di analisi biomolecolare Cherie Motti afferma: "Quando l'acqua si riscalda, i coralli rilasciano più molecole. Il gas solforoso di tali molecole aiuta a formare una nebbia che respinge il calore del sole, rinfrescando la superficie marina. Abbiamo osservato che le molecole solforose vengono prodotte in più alte concentrazioni quando il corallo è sbiancato dal calore, il che gli permette di sopravvivere molto più a lungo".



Questo significa che il corallo, sia quando è giovane e comincia a crescere, sia quando è adulto sotto grave stress, ha la capacità di difendersi. La studiosa avverte tuttavia che un livello di stress eccessivo può compromettere tale ciclo. Per esempio, quando si verifica inquinamento delle acque dopo un'alluvione in terraferma, questo colpisce la salute del corallo, che non riesce a produrre abbastanza gas e si riscalda.