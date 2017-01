I bambini vogliono l'"Orto in condotta"

16:21 - Diciottomila manine nel terriccio per coltivare l'orto a scuola. In trecento classi di tutta Italia insieme a insegnanti e genitori l'11 novembre si celebra la sesta Festa nazionale degli "Orti in condotta" di Slow Food. Quest'anno il tema scelto è il formaggio: per i bambini sono stati preparati dei giochi per approfondire la scoperta del latte e dei suoi derivati, incontrando pastori e casari, sperimentando in classe l’emozione della cagliata o approfittando dell’occasione per parlare di intolleranze e di sapori.

Cos'è l'"Orto in condotta" - L'iniziativa italiana fa parte della rete mondiale degli School Garden cui appartengono anche i "Mille orti" che Slow Food sta creando in Africa. Il progetto nasce negli Stati Uniti con l’esperienza degli Edible School Garden, creati da Slow Food Usa e diffusi in poco tempo in tutto il mondo per educare i bambini a un diverso rapporto con il cibo, al valore della biodiversità e al rispetto dell’ambiente attraverso il diretto rapporto con la terra. In Italia si è iniziato nel 2004.



Anche se nasce a scuola, il progetto coinvolge le famiglie e tutta la comunità locale, crea ponti tra generazioni con il coinvolgimento dei nonni "ortolani" e rappresenta uno strumento per conoscere il territorio, i suoi prodotti e le ricette, grazie a incontri con esperti, artigiani, produttori e chef.

Gli orti attivi in Italia sono 452, sostenuti da 90 Condotte Slow Food. Li coltivano 34 mila alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie in 193 Comuni insieme a 1350 insegnanti e 17 mila genitori.

Le iniziative di quest'anno - Slow Food Roma ha organizzato un Laboratorio del gusto proprio sulle verdure coltivate nell’orto scolastico con un’attenzione particolare per i cavoli e broccoletti, forse i meno amati dai bambini. Ad Altamura, in provincia di Bari, è stata organizzata una degustazione con protagonisti pane, prodotto simbolo del territorio, e salumi. Le scuole di Casaleone e Sustinenza, in provincia di Verona, avranno come ospite un casaro che svelerà agli studenti i segreti del suo mestiere.