Gli uccelli anticipano le migrazioni per il riscaldamento climatico

19:05 - Ogni anno le migrazioni degli uccelli vengono anticipate. Il dubbio degli esperti è che la colpa sia del riscaldamento climatico. La preoccupazione emerge da uno studio dell'Università East Anglia pubblicata su Proceedings of the Royal Society B. Proprio il 2013, tra l'altro, secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale, è tra i dieci anni più caldi registrati dall'inizio delle moderne misurazioni nel 1850.

Lo studio - I ricercatori hanno seguito per 20 anni un gruppo di uccelli chiamati pittime islandesi. Durante questo periodo, lo stormo ha anticipato la sua data di arrivo in Islanda di due settimane. Si sospetta da tempo che a guidare questo nuovo modello migratorio siano i cambiamenti climatici, ma i ricercatori hanno voluto indagare a fondo per cercare il motivo specifico.



Jenny Gill, tra gli autori della ricerca, ha osservato: "Poiché abbiamo seguito gli stessi uccelli per tanti anni sappiamo anche le età esatte di molti di loro e abbiamo scoperto che quelli nati alla fine del 1990 arrivano in Islanda in maggio, ma quelli nati in anni più recenti tendono ad arrivare in aprile".