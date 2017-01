Gli scarti del pollame "riciclati" diventano un combustibile ecogico

18:45 - I sottoprodotti del pollame, fino a oggi considerati rifiuti possono diventare carburante bio. Questo l'obiettivo del progetto europeo Prospare (Progress in saving proteins and recovering energy).

Meno rifiuti e più energia - L'obiettivo è la creazione di una piattaforma tecnologica per le modalità in grado di favorire la produzione di sottoprodotti di origine animale, specialmente pollame, convertito tramite un nuovo approccio biocatalitico in una sostanza da impiegare per fini commerciali. Potrebbe diventare mangime animale ed essere utilizzato nella cosmetica.



Ma, soprattutto, i composti con un'alta percentuale di grassi possono essere utilizzati con successo anche nei settori di produzione energetica e per ottenere biocarburanti con un alto potere calorifico. Utilizzando gli scarti della produzione alimentare si andrebbe inoltre a ridurre notevolmente la produzione di rifiuti da trattare.