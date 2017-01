Formaggi green? Si può fare

16:20 - Pavimenti realizzati con materiali frutto di riciclo, formaggi realizzati in agriturismi green, marchingegni che liberano l'aria dallo smog. Sono questi i progetti vincitori del premio "Sviluppo sostenibile" istituito dalla Fondazione omonima e da Ecomondo-Fiera di Rimini con l'adesione del Presidente della Repubblica.

Tre aziende "virtuose" - Il riconoscimento è stato assegnato quest'anno a tre aziende. Nella sezione eco design ha vinto la Greenwood di Salzano, in provincia di Venezia, per la produzione di profilati in materiale composito costituito da farina di legno di riciclo e da polipropilene per la realizzazione di pavimentazioni e rivestimenti verticali per esterni.



A trionfare nella sezione attività agricole di qualità ecologica è stata la Cooperativa Fattoria della Piana di Contrada Sovereto, in provincia di Reggio Calabria, che si occupa della raccolta e della trasformazione del latte proveniente dalle fattorie dei soci allevatori, per "aver saputo coniugare benessere animale, attenzione sanitaria e cura dell'ambiente attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici e di fitodepurazione".



Nella sezione startup, infine, ha vinto la Is-Tech di Roma con la piattaforma Air Pollution Abatement che si propone come soluzione in grado di contrastare l'inquinamento atmosferico operando il trattamento dell'aria a elevata concentrazione di polveri sottili e altri inquinanti. Il dispositivo è adatto sia sia per l'uso in interni che all'aria aperta.



Le tre vincitrici riceveranno la medaglia del Presidente della Repubblica, mentre altre 27 aziende avranno una targa di riconoscimento. La cerimonia di premiazione avverrà a Rimini l'8 novembre.