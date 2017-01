Festa dell'albero in tutta Italia

18:14 - Come ogni anno, è arrivata l'occasione per celebrare il verde. Il 20 e il 21 novembre è la Festa dell'albero. La ricorrenza è organizzata da Legambiente e promossa dal ministero dell'Ambiente, dell'Istruzione e dal Corpo forestale dello Stato. Tante le iniziative in tutto lo Stivale. L'iniziativa coinvolgerà città come Roma, L'Aquila e Genova. A Torino un invito a donare alberi alla città.

Attenzione sociale e cura del verde - I bambini delle scuole italiane saranno con le mani nel terriccio per far mettere radici a nuove piante. Solo in Lombardia saranno piantati oltre 5300 nuovi alberi. Quest'anno il tema prescelto della festa è l'accoglienza, con un'attenzione ai diritti dei migranti e allo ius soli. Il verde come occasione per riflettere su temi sociali, dunque.



Più concreta la città di Torino che, per riforestare l'ambiente urbano, chiede alberi in regalo. Un invito che si ripeterà a ogni Arbor Day per coinvolgere i cittadini nella cura dl verde pubblico. Il progetto è stato chiamato Smart Tree. Quest'anno, con il lancio dell'iniziativa, nel capoluogo piemontese viene presentato il BoschetTO, il primo bosco dedicato alla compensazione delle emissioni di CO2 collocato nel Parco dell'Arrivore nel 2010.