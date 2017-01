Ecco gli Oscar green 2013 di Coldiretti

18:57 - Sono stati assegnati gli "Oscar Green" 2013, premio per l'innovazione della Coldiretti. Tante le idee che uniscono sostenibilità ed estro, dai mobili in fico d'India al vino di giuggiole passando per il ragù di trota e gli agrocosmetici alle stelle alpine. Il concorso ha il Patronato del Presidente della Repubblica e il patrocinio ministero delle Politiche agricole e di Expo 2015.

A ognuno il suo Oscar - Nella categoria Stile e cultura d'impresa, ha vinto Marcello Rossetti che con una linea di agrimobili realizzati in fico d'India. Uno scarto che diventa risorsa perché le pale normalmente vengono avviate alla discarica e sono un problema per gli agricoltori.



L'"Oscar Green" nella categoria Esportare il territorio se l'è aggiudicato Martina Buccolini. La sua idea che arriva dalla lettura dell'Odissea. Produce, infatti, vino di giuggiole, sulla scorta di quello assaggiato da Ulisse nell'isola dei lotofagi. La bevanda necessita di tre anni per la sua realizzazione.



Per la branca Campagna Amica, l'Oscar è stato attribuito a Delia Revelli che alleva in acquacoltura un'ampia varietà di pesci d'acqua dolce, prima fra tutte la trota. A pochissimi passi dalle vasche il prodotto è trasformato e confezionato.



Nella sezione Ideando è premiato modello imprenditoriale di Angelina Muzzu che in Sardegna ricava dalla zucca una spugna da bagno, la luffa.



Enrico Bettoni e Pietro Pierani invece hanno conquistano l'"Oscar Green" nella categoria In filiera. I due producono il primo latte Uht, a lunga conservazione e di qualità, pronto a sfidare il fresco.



Nella sezione Non solo agricoltura, ha primeggiato Moira Donati che realizza cosmetici realizzati con le erbe tipiche del territorio trentino, dalla stella alpina all'arnica fino al genepy, che fa arrivare in tutta Italia con un e-shop.



Per finire, la menzione speciale per Paese Amico è stata assegnata, per la prima volta a parità di merito al Comune di Udine, per la coltivazione collettiva degli orti urbani, e all'Istituto Pira di Rosarno che, aperto anche la domenica, è un laboratorio per l'agricoltura del futuro.