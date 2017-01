Cresce la differenziata in Italia, ma è il Nord a trainare

16:54 - E' aumentata la raccolta differenziata in Italia, superando un terzo dei rifiuti urbani. E' il Nord, però, a trainare il risultato facendo alzare la media. Questo uno dei dati del 2012 emerso dal report Istat "Eco management e servizi ambientali nelle città: rifiuti, acqua, energia".

Differenziata "disomogenea" - Permangono le differenze territoriali anche per la percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani, pari al 46,1% nei comuni capoluogo del Nord, al 32,0% in quelli del centro e al 21,4% nel Mezzogiorno.



Quattro centri urbani (Vercelli, Udine, Oristano e Benevento) sono entrati a far parte della lista dei comuni che hanno raggiunto l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata. Altro indicatore ambientale positivo è il calo del consumo pro capite di acqua fatturata per uso domestico, pari a circa 172 litri per abitante al giorno.



Ridotti i consumi di elettricità e riscaldamento - I consumi di energia elettrica sono calati di quasi un punto percentuale rispetto al 2011. Nell'impiego del gas metano per uso domestico e riscaldamento prosegue la contrazione dei consumi già rilevata nel 2011. Nel 2012 i consumi pro capite per il complesso dei capoluoghi ammontano a 386,5 metri cubi per abitante (-1,2% rispetto all'anno antecedente).



Troppa acqua persa - Secondo l'Istituto di statistica, le dispersioni idriche nelle reti comunali sono ancora elevate e pari al 33,9%. In media, dei 403 litri per abitante immessi giornalmente nella rete di distribuzione dei capoluoghi, se ne riescono a erogare circa 267. Nel 47% dei capoluoghi del Sud si supera la soglia del 40% di dispersione.