Cover solare ricarica lo smartphone

17:36 - Quando lo smartphone è scarico, per chiamare e inviare messaggi basta l'energia del sole. E' in arrivo in commercio una custodia per cellulari che, grazie a un pannello solare a film sottile, permette di ricaricare la batteria per alcuni minuti anche lontano dalle prese elettriche.

Sole amico dei tecnodipendenti - La particolare cover, chiamata EnerPlex Surfr, dà un aiuto in più a tutti coloro che non riescono a staccarsi dagli smartphone.



La custodia, disponibile per Iphone 4/4s e per Samsung Galaxy S III, consente infatti di ricaricare rapidamente il telefono fuori da casa ed ufficio: l'astuccio è dotato sia di una batteria interna, sia di una carica supplementare solare.



Con un'ora di luce solare "catturata" dal mini pannello presente sul dorso della custodia, l'azienda americana Ascent Solar che produce l'Enerplex, garantisce la durata della batteria per circa 10 minuti di conversazione, tempo che poi si allunga notevolmente, coprendo le tre ore di telefonata, con 15 ore di ricarica sotto il sole.