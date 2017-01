Clima, 2044 anno del non ritorno

16:46 - Gli scienziati danno i numeri: il 2044 è l'anno del non ritorno per l'Italia. A causa del riscaldamento climatico gli anni ritenuti eccezionalmente caldi potrebbero diventare la norma. Questi i risultati di uno studio condotto dall'Università delle Hawaii, pubblicato su Nature.

Il caldo come regola - A condizione, però, che le emissioni di gas serra continuino la loro costante escalation. Se non ci redimiamo e non riduciamo l'inquinamento atmosferico, le temperature in gran parte della terra aumenteranno sino a raggiungere livelli senza precedenti.



In soldoni, come spiega l'autore dello studio, Camilo Mora: "L'anno più freddo del futuro sarà più caldo di qualunque altro mai registrato nella storia recente. Pensate al momento più caldo che avete vissuto, molto presto sarà la norma".



Tropici in anticipo - Ancora peggiore la situazione nelle zone tropicali, dove le temperature record verranno toccate ancora prima, tra il 2020 e il 2030. In Indonesia per esempio, il cambiamento avverrà già nel 2020 e in Messico nel 2031. A Pechino, in Cina, nel 2046, a New York nel 2047, mentre a Rio de Janeiro, in Brasile, nel 2050. Per quanto riguarda i Paesi europei, l'Italia dovrà dire addio alle temperature attuali nel 2044, Londra nel 2050, Parigi nel 2054, e Berlino nel 2061.



Più tardi è meglio è - L'unico modo per rallentare il riscaldamento del pianeta è adottare misure più efficaci per contenere le emissioni di gas serra: in questo caso, il punto di non ritorno slitterebbe di vent'anni e sarebbe fissato al 2069. Il cambiamento climatico per gli esperti sarebbe quindi irreversibile, ma riuscire a ritardarlo di 20 o 25 anni permetterebbe agli esseri umani di adattarsi alle nuove temperature. Inoltre, nuove tecnologie potrebbero contribuire a ridurre ulteriormente le emissioni.