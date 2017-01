Cascate nel deserto? Si può fare

17:48 - L'acqua fresca che scivola abbondante da una cascata potrebbe sembrare un miraggio se appare nel deserto. Secondo Ap Verheggen, però, quest'immagine è più vicina alla realtà di quanto possiamo credere. L'artista, che è anche ambasciatore dell'Unesco, esplora questa possibilità con il progetto artistico "Desert Cascades".

Solo sulla carta - Secondo Verheggen, l'energia solare potrebbe fornire la carica sufficiente a una cascata autonoma in uno degli habitat più inospitali della Terra. Lavorando con gli stessi principi di condensazione usati per il suo "SunGlacier", una "foglia" fotovoltaica in grado di produrre ghiaccio, quest'ultimo progetto mira a creare una cascata realmente funzionante in un ambiente arido. Grazie all'energia dei pannelli solari, il cubo autosufficiente dovrebbe raccogliere e trasformare il vapore acqueo in un flusso regolare di acqua fresca.



Potrebbe aprire nuove strade - Verheggen ha detto: "Un progetto artistico come "Desert Cascades" può ispirare la gente e la scienza a guardare oltre gli orizzonti conosciuti e diventare una sorta di generatore per nuove possibilità. Per noi, è essenziale esplorare fuori dalla tecnologia convenzionale per sviluppare idee". Sebbene "Desert Cascades" sia ancora un progetto teorico, Verheggen ricorda il ruolo che la fantascienza ha avuto per gli sviluppi di molte invenzioni poi effettivamente realizzate.