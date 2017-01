Carpooling, quanta anidride carbonica in meno? Te lo dice l'app

17:46 - Da oggi arriva l'app che certifica quante persone portano a termine viaggi condivisi, ma soprattutto quanta CO2 è stata risparmiata. Si tratta di Carpooling Certificate, app collegata al sito di carpooling e autostop www.bring-me.it/carpooling, il primo strumento al mondo in grado di certificare la compresenza in auto di uno o più passeggeri che hanno scelto di condividere lo stesso tragitto con una sola auto.

I numeri del risparmio di CO2 - Ciò avviene grazie al lancio della app da parte di un componente dell'equipaggio sul proprio smartphone. Carpooling Certificate rileva via bluetooh o attraverso l'interazione tra applicazioni gli altri componenti e stabilisce così quante persone sono presenti a bordo.



Durante il viaggio l'applicazione conteggia i chilometri percorsi, e all'arrivo verifica la presenza dei medesimi apparati telefonici individuati alla partenza. Al termine del viaggio il sistema riporterà un certificato che indicherà la strada percorsa, il numero di persone presenti e la CO2 risparmiata grazie alla condivisione del percorso.



"Fino a oggi non esisteva un metodo affidabile per segnalare quanto fosse utile, alle persone e all'ambiente, il viaggio condiviso. Invece adesso, per la prima volta al mondo, tutto questo è finalmente possibile grazie alla nostra app'', afferma Gerard Albertengo, amministratore di BringMe. La startup è nata dall'idea di tre fratelli della provincia di Torino e incubata presso l'I3P del Politecnico di Torino.