Arriva Vindskip, la nave sostenibile

17:49 - Un nuovo progetto norvegese apre la strada ad una rivoluzione del trasporto marittimo sostenibile: arriva il Vindskip, nave commerciale ibrida con uno scafo così grande da agire come una vela. Secondo i progettisti, l'avveniristica forma farà risparmiare circa il 60% del carburante tagliando dell'80% le emissioni inquinanti.

Forma innovativa - L'idea alla base del progetto è semplice: il Vindskip , progettato dalla compagnia Lade AS di Alesund, utilizza uno scafo ideato per agire come un gigante profilo alare. L'azienda sostiene che un tale design, ispirato all'industria aerospaziale, aiuta a sfruttare una forza simile alla portanza aerodinamica per permettere all'imbarcazione di muoversi.



Eolico e metano - Gli ideatori spiegano che la nave è munita di un programma computerizzato in grado di calcolare il percorso migliore per sfruttare al meglio l'energia eolica disponibile. Per soddisfare il fabbisogno energetico del Vindskip quando è fermo, è stato installato a bordo un generatore elettrico alimentato a gas naturale liquefatto.



In futuro per navi da crociera - La nave eco-friendly ha inoltre una grande capienza di carico nelle stive interne. Sempre per motivi aerodinamici, le scialuppe sono in un incavo che si trova sulla parte più alta dello scafo. La Lade As afferma inoltre che il progetto potrebbe in un futuro essere utilizzato anche per la costruzione di nuove gigantesche navi da crociera che guardano con maggiore attenzione all'ambiente.