Allevamenti biologici come arma contro la desertificazione

18:40 - Il letame sfida il petrolio nella partita fondamentale per la fertilità del suolo. Da una parte la materia organica rinnovabile, dall'altra la materia fossile che non è infinita. Per far vincere la prima, arginando così il fenomeno della desertificazione che sottrae oltre 10 milioni di ettari di terra arabile ogni anno, servono più animali nelle campagne allevati in modo sostenibile.

"Servono più allevamenti bio" - In Italia, possono nascere almeno 15 mila "allevamenti bio" entro il 2020, incentivati da una domanda sempre crescente dei consumatori che aumentano in percentuali a doppia cifra di anno in anno. E' quanto hanno sostenuto Cia e Anabio (Associazione nazionale agricoltura Biologica) presentando l'iniziativa "Nutrire il suolo per nutrire il Pianeta".



"La zootecnia può essere sostenibile" - Secondo Cia e Anabio, la natura smonta da sola il paradigma che indica gli allevamenti quali forti responsabili dell'innalzamento delle emissioni di CO2. Secondo le due associazioni, invece, la zootecnica, praticata in modo sostenibile, contribuirebbe all'abbattimento dei volumi di anidride carbonica e favorirebbe la produttività della terra. A supporto di questa tesi giunge l'ultimo rapporto della Fao sull'argomento che indica nell'allevamento biologico o biodinamico la possibilità di abbattimento del 30% dell'emissione di gas serra. Insomma, dicono Cia e Anabio, "sconfessando qualche eccessivo integralismo sull'argomento, una bistecca e un bicchiere di latte non possono essere equiparati a demoni contro l'ambiente".