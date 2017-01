Al via il carpooling alla Ca' Foscari

17:38 - L'Università Ca' Foscari promuove il car pooling tra studenti e professori. Si tratta di condividere lo stesso autoveicolo per raggiungere l'ateneo. Basta un solo clic, dal sito d'ateneo, per collegarsi al portale Bringme Carpooling & Autostop, e inserire le proprie offerte o domande di tragitto. Le destinazioni possibili saranno tre: Treviso, Mestre e Venezia Piazzale Roma, ovvero le tre sedi Ca' Foscari.

Edificio green più antico al mondo - La novità è stata annunciata durante la presentazione del Report annuale di sostenibilità relativo all'anno 2012/2013: un resoconto, curato da Ca' Foscari Sostenibile sotto la guida di Chiara Mio, delegata del Rettore alla sostenibilità, che illustra i passi fatti dall'ateneo per diminuire il suo impatto ambientale e aumentare il benessere di studenti e personale.



Mio afferma: "Questo è stato un anno di risultati importanti culminati con la certificazione Leed che ha premiato Ca' Foscari come l'edificio "green" più antico al mondo".



Impronta di carbonio ridotta - Attraverso il Carbon Footprint Calculator, che individua il livello di sostenibilità degli stili di vita, emerge che l'impronta media annua pro capite degli studenti è scesa a 5.407 kg di CO2 equivalente (-42%).



Taglio di 300 chili di carta con i questionari online di valutazione degli studenti con 90mila fotocopie prodotte in formato digitale. Fotocopie cartacee ridotte del 15%.



Consumi d'acqua scesi di 15mila metri cubi grazie agli interventi realizzati. Interventi di manutenzione in ottica sostenibile per 600mila euro.