Al via i test per bus elettrici in Italia

18:38 - Il primo autobus elettrico in Italia potrebbe partire da Savona. Si tratta di un veicolo che si ricarica per induzione elettrica su apposite piastre che possono essere collocate alle fermate e al capolinea. Tutto senza cavi e prese. Questo l'obiettivo di Bombardier, in attesa di una gara pubblica nella città ligure per testare anche in Italia la tecnologia.

Non cambia la durata del percorso - Il bus monta batterie ultraleggere che si ricaricano ogni volta che l'autista ferma il mezzo sopra piastre elettriche la cui sistemazione può variare in base alle esigenze.



L'ad di Bombardier Italia Luigi Corradi, ha detto: "Non cambia le abitudini di guida né i tempi di percorrenza ma riduce consumi, emissioni ambientali e inquinamento acustico".