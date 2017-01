Agricoltori: "Campi scippati dall'avanzata del cemento"

17:33 - La cementificazione selvaggia sottrae il terreno all'agricoltura. L'allarme arriva dalla Confederazione italiana agricoltori (Cia), riunita a Messina. Secondo l'associazione, i ritmi del consumo di suolo sono vertiginosi: 11 ettari l'ora, quasi 2000 a settimana e 8000 al mese. Uno scippo che negli ultimi vent'anni ha divorato più di due milioni di ettari coltivati.

Prodotti tipici a rischio - A fare le spese di questo furto sono gli oltre 5mila prodotti tradizionali che sono la spina dorsale dell'enogastronomia italiana. Inoltre, dal convegno è emerso che otto comuni su dieci sono in aree ad alta elevata criticità idrogeologica e oltre 700mila sono gli immobili abusivi.



Dino Scanavino, vice presidente della Cia, ha detto: "Vogliamo vigilare sulle risorse pubbliche, in particolare sui piani di sviluppo rurale (psr), affinché le parti che sono destinate al mantenimento del suolo alla stabilità idrogeologica non siano disperse in mille rivoli e non vadano a settori che non hanno come principale interesse quello di tutelare il suolo agricolo e il territorio".