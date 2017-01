Aereo di linea vola con olio di cucina

16:42 - E' decollato dall'aeroporto nazionale Congonhas di San Paolo un aereo della compagnia "Gol" alimentato con una miscela a base di olio da cucina riciclato.

Emissioni ridotte dell'80% - Il presidente dell'azienda, Paulo Kakinoff, ha annunciato: "Questo tipo di carburanti possono ridurre dell'80 per cento le emissioni di gas serra. Contiamo di utilizzarli su 200 rotte durante i mondiali di calcio del 2014. Con una maggiore adesione a questo tipo di programma, accompagnato da politiche pubbliche, il costo potrebbe diventare equivalente al combustibile di origine fossile".



Il ministro per l'aviazione civile dello stato sudamericano, Moreira Franco, considera che è ancora presto per definire una politica pubblica di incentivi per l'utilizzo di biocombustibili per aerei. Il carburante sostenibile è prodotto dalla filiale brasiliana dell'azienda statunitense Amyris e può essere utilizzato sugli aerei di linea senza bisogno di alcuna modifica.