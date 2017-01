A Roma, dodici e-bike per i vigili

18:54 - I vigili romani pattuglieranno le vie della Capitale in bici elettrica. L'assessorato all'Ambiente ha dotato, infatti, la polizia locale di dodici mezzi sostenibili. L’investimento è di 24mila euro.

Equipaggiamento ecologico - La flotta di biciclette elettriche dei vigili romani è la più grande in Italia e si aggiunge alle quattordici autovetture elettriche consegnate nei mesi scorsi. L’idea di impiegare gli agenti ciclisti in campagne mirate al contrasto dell’abbandono delle deiezioni canine e del parcheggio selvaggio sulle piste ciclabili, nasce da uno studio del nucleo Pics decoro urbano su mille richieste e segnalazioni arrivate. Nei mesi caldi il 42 per cento delle segnalazioni in materia di decoro urbano riguardano per il 19 per cento mezzi parcheggiati sulle ciclabili e per il restante 23 per cento la mancata raccolta delle deiezioni canine.



Marco Visconti, assessore capitolino all'Ambiente, ha detto: "È un progetto sperimentale che ci auguriamo continui perché sta dando ottimi risultati". Per favorire la mobilità elettrica l’amministrazione sostiene il progetto “Roma sceglie sostenibile” attraverso il quale il Campidoglio ha avviato la sostituzione dei propri mezzi vecchi e inquinanti con vetture elettriche. Il progetto è stato proposto anche a municipalizzate e grandi aziende, proprio con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente in città.