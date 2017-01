"Riciclo" termico a Londra, le case si scalderanno grazie alla metropolitana

19:03 - La metropolitana di Londra, simbolo della città, potrebbe dare una mano all'ambiente. Laggiù, i riscaldamenti hanno una temperatura talmente alta da far sudare. L'idea del sindaco Boris Johnson è sfruttare quest'eccesso termico per fornire tepore alle abitazioni.

Una "rete" termica - Il progetto è nato dalla collaborazione tra il primo cittadino di Londra, l'Islington Council, la UK Power Networks e la Transport for London. Il calore sarà indirizzato da un pozzo di ventilazione a una rete termica in grado di connettere centinaia di case.



E' il primo schema di questo tipo in Europa e fa parte delle iniziative del sindaco mirate a ridurre del 60% le emissioni di carbonio nella città. Inoltre, quest'infrastruttura aiuterà a ridurre i conti delle bollette.